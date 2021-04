Inaugurato stamane il nuovo hub presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare

Stamattina, alla presenza delle autorità civili e militari della provincia di Taranto, è stato inaugurato l’hub vaccinale presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto. Presente anche l’assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco.

Il presidio vaccinale è stato allestito grazie al contributo del N.S.P. – A. (Nato Support and Procurement Agency) Southern Operational Centre e, in base agli accordi definiti con la ASL, permetterà a medici e infermieri militari e civili di somministrare la vaccinazione anti-COVID ai cittadini con l’obiettivo di accelerare le vaccinazioni, così come previsto dal piano vaccinale del Commissario per l’emergenza vaccinale, generale Figliuolo.

L’assessore Lopalco ha poi visitato anche la struttura predisposta a Grottaglie, presso il palazzetto dello sport Marinelli, che sarà hub di vaccinazione per gli anziani di età compresa tra i 60 e i 79 anni non in condizioni di fragilità. Questo pomeriggio la struttura sarà attiva, permettendo la vaccinazione delle persone che hanno già accettato la propria prenotazione e, come da indicazioni generali, anche i nati nel 1942 senza prenotazione.

“Siamo a un punto di svolta perché da oggi parte l’appello a tutta la popolazione – ha affermato l’assessore Lopalco – Abbiamo vaccinato finora determinate categorie, ora si procede per età e questa settimana ci concentreremo sui 70enni. Il vaccino di elezione per questa categoria è AstraZeneca: è un ottimo vaccino sul quale, purtroppo, è stata fatta tanta confusione. È estremamente efficace ed è sicurissimo. Chi rientra nel target per fascia d’età deve approfittarne subito, perché fare un vaccino oggi significa evitare l’ospedalizzazione.” “Siamo in piena ondata pandemica e si deve accelerare con le vaccinazioni – continua Lopalco – noi ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo siti vaccinali di questo tipo in tutta la Regione e ringraziamo davvero tutti che si stanno adoperando, come in questo caso le Forze Armate che ci stanno dando una mano incredibile, nella logistica e nell’allestimento di questi hub, per rendere la vaccinazione veloce, fruibile e accessibile alla popolazione. Dobbiamo avere tutti un obiettivo unico, che è sconfiggere il virus: l’unico modo è la vaccinazione.”

