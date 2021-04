Hub vaccinale SVAM, Melucci: «Grazie all’Aeronautica e al sistema difesa per impegno e vicinanza»

Il sindaco Rinaldo Melucci, accolto dal comandante colonello Giovanni Riganti, ha visitato questa mattina l’hub vaccinale allestito all’interno della Scuola Volontari Aeronautica Militare, operativo da oggi a supporto della campagna gestita da Regione e Asl Taranto.

La struttura, realizzata dal Nato Support and Procurement Agency con la collaborazione dell’assessorato al Patrimonio del Comune di Taranto, consentirà di accelerare il calendario delle inoculazioni, affiancandosi agli altri hub allestiti dall’amministrazione comunale nel PalaRicciardi e nella palestra della scuola “Renato Moro”, anche quest’ultimo operativo da oggi, e a quelli allestiti dall’azienda sanitaria.

«Stiamo compiendo tutte le azioni necessarie per sostenere la campagna vaccinale – le parole del primo cittadino –, la copertura ampia della popolazione è l’obiettivo irrinunciabile che ci deve vedere uniti. La visita alla Svam mi ha anche consentito di esprimere, a nome dell’intera comunità, la gratitudine nei confronti dell’Aeronautica e di tutto il sistema difesa per l’impegno e la vicinanza ai tarantini in questa epoca pandemica».

