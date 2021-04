Costituita CasaImpresa Mottola. De Fiori: “Al nostro fianco l’amministrazione Barulli”

CasaImpresa sempre più presente e strutturata con la nascita di diverse articolazioni sul territorio jonico. Dopo Laterza e Ginosa, costituita anche l’organizzazione di Mottola. Nell’assemblea, presieduta da Luigi Traetta, vice presidente CasaImpresa Taranto, e tenuta nei locali della Masseria Belvedere S.P. 26, nell’ambito della quale Arcangelo Sangiorgio ha svolto la funzione di segretario, si è proceduto all’elezione del Presidente: Roberto De Fiori, e alla nomina di Michele Scarano, come vice presidente, di Massimiliano Zazzara come segretario e di Maria Scalone, come tesoriere.

Roberto De Fiori, Presidente CasaImpresa Mottola: “Partiamo dal proficuo confronto avviato con l’amministrazione comunale di Mottola nella persona del sindaco Barulli, per individuare e realizzare, insieme al Comune di Mottola, gli interventi mirati ad alleggerire la pressione fiscale locale, con riferimento in particolare alla Tari ed alla Tosap. Insieme al Comune dovranno essere avviate quelle politiche di marketing territoriale necessarie per riprendere e consolidare il percorso avviato negli ultimi anni, percorso che ha consentito di valorizzare e far crescere l’offerta commerciale e turistica di Mottola.

L’associazione di Mottola si prepara a svolgere un ruolo attivo all’interno di Casaimpresa Taranto, per mettere in campo iniziative nei confronti del governo regionale e nazionale. Centrale in questo momento la necessità di far ripartire il sistema economico e ottenere sostegno concreto con indispensabili aiuti economici e finanziari. Non dovrà essere trascurata l’esigenza di ridurre l’ormai insostenibile pressione fiscale e di semplificare gli adempimenti amministrativi. Il mio primo impegno sarà quello di stilare al più presto un programma dettagliato, in collaborazione con il neo eletto Consiglio Direttivo”.

Luigi Traetta, vice presidente CasaImpresa Taranto: “L’invito che sento di rivolgere a chi aderisce alla nostra realtà associativa è a partecipare con entusiasmo e spirito di collaborazione. CasaImpresa prende sempre più corpo e si propone di rappresentare le Imprese del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni. Intendiamo costruire su tutto il territorio una fitta rete, impreziosita dalla collaborazione fornita da diverse professionalità. L’obiettivo è chiaramente quello di superare, in una logica di condivisione e sinergia, le eventuali criticità di ogni settore, contribuendo anche al processo di crescita di tutto il territorio provinciale attraverso la valorizzazione e la qualificazione delle varie attività rappresentate. Qui a Mottola si realizza la virtuosa esperienza che vede al nostro fianco la presenza convinta dell’amministrazione comunale. Ci sarà modo e tempo per portare questo esempio anche in altre realtà comunali della provincia jonica”.

Francesca Intermite, Presidente CasaImpresa Taranto: “L’auspicio che abbiamo posto al momento della creazione della nuova realtà associativa è quello di essere rappresentativi nell’immediato delle esigenze, che in questo difficile momento hanno palesato le imprese, e la creazione di tutte queste delegazioni territoriali lascia intravedere il bisogno di essere rappresentati in maniera adeguata ed immediata. Auguro alla delegazione di Mottola, composta da imprenditori da sempre impegnati per la valorizzazione del proprio territorio, di concretizzare con il loro apporto una crescita proficua per la zona di riferimento, anche grazie al rapporto di cooperazione intrattenuto con l’amministrazione locale”.

Di seguito i componenti il consiglio direttivo: AMODIO MICHELE (AZIENDA CASEARIA E AGRICOLA) ANTONICELLI MELITA (ARTICOLI DA REGALO) DE FIORI ROBERTO (GIOIELLERIA), DI DONNA LUIGI (TIPOLITOGRAFIA), DONVITO FABIO (MUSICISTA ORGANIZZAZIONE EVENTI), MALVITO FRANCESCO (INGROSSO ALIMENTARI), NOTARNICOLA LUIGI (BAR), PETROSINO LUCIANA (ABBIGLIAMENTO), PEZZOLLA ANNA (LIBRERIA- EDICOLA) RANCAN ANDREA (RISTORANTE), ROSSANI ANTONELLA (ATTIVITA’ CULTURALI ORGANIZZAZIONE EVENTI), SANGIORGIO ARCANGELO (SALA RICEVIMENTI), SCALONE MARIA (ESTETISTA), SCARANO MICHELE (ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA), ZAZZARA MASSIMILIANO (B&B – RISTORANTE).

