Brindisi: disinnesco e brillamento ordigno bellico

Sono terminate con successo nelle prime ore del pomeriggio di oggi (12/04/2021) le operazioni di disinnesco e brillamento dell’ordigno bellico segnalato alla Prefettura dalla locale Questura nella giornata di ieri e rinvenuto a Brindisi, in località “Bosco del Compare”, al Km. 46 della S.S. 379 – complanare sud – che collega Brindisi a Bari, posizionato a terra, a ridosso del muro di cinta di un casolare abbandonato.

Le attività sono state coordinate dalla Prefettura.

Il residuato bellico, una granata di artiglieria da 71 mm, italiano, è stato dapprima messo in sicurezza e, successivamente, fatto brillare in una cava in c.da Autigno, ad opera degli artificieri antisabotaggio del Comando 11° Reggimento Genio Guastatori.

