Apre l’hub vaccinale nella scuola “Renato Moro”, il sopralluogo del sindaco Melucci

Anche l’hub vaccinale allestito nella palestra della scuola “Renato Moro” è pienamente operativo.

Il sindaco Rinaldo Melucci lo ha visitato questo pomeriggio, insieme con il presidente del Consiglio Comunale Lucio Lonoce e Francesca Viggiano, titolare dell’assessorato al Patrimonio i cui responsabili hanno seguito le operazioni di allestimento. Si tratta del secondo hub realizzato integralmente dall’amministrazione comunale, dopo quello del PalaRicciardi.

«Dobbiamo ringraziare la Nato – le parole del primo cittadino – per averci supportato in questa attività con le strutture mobili utilizzate per il triage. Un ringraziamento va anche alle forze dell’ordine e alla Protezione Civile, impegnati nello smistamento dei numerosi cittadini che si sono presentati oggi, e soprattutto ai sanitari. Abbiamo detto a tutti di avere pazienza, di non accalcarsi, perché tutti riceveremo il vaccino: si stanno smaltendo gli ultra 80enni già prenotati, poi si passerà ai nati nel ’42. Seguiamo le indicazioni ufficiali di Asl e Regione, siamo fiduciosi che nel corso della settimana andremo a regime».

