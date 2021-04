Aggiornamento campagna vaccinale Covid

Prosegue attivamente la campagna vaccinale in ASL Taranto anche oggi, domenica 11 aprile. Presso il presidio ospedaliero SS. Annunziata, stamane sono state somministrate 180 dosi di Pfizer e 11 dosi di Vaxzevria, a un totale di 191 tra caregiver e pazienti fragili.

Al presidio Moscati proseguono le vaccinazioni in oncologia: oggi sono stati utilizzati 32 flaconi, con dosi per 54 pazienti, 138 caregiver/conviventi e 28 dosi Vaxzevria, per un totale di 220 vaccini.

Al centro vaccinale Palaricciardi, invece, sono state somministrate 300 dosi Pfizer e 55 di Vaxzevria a pazienti con malattie rare, fragili e caregiver.

A Martina Franca, si sono concluse le operazioni di vaccinazione per caregiver di pazienti dializzati, trapiantati, oncologici, di pazienti fragili con invalidità civile art3 comma3, per un totale di 249 somministrazioni così suddivise: 180 dosi Pfizer e 69 dosi Vaxzevria. A Massafra, infine, 162 dosi Pfizer sono state somministrate a persone con malattie fragili.

Ad oggi sono circa 1500 i pazienti oncologici già vaccinati negli ambulatori oncologici della rete tarantina.

Correlati

Commenta l'articolo: