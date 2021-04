Scomparsa ex sindaco di Taranto Rossana Di Bello

L’On. Raffaele Fitto: “La scomparsa di Rossana Di Bello mi addolora tantissimo. Appassionata della vita e della politica allo stesso modo. Entrambe non le hanno risparmiato soddisfazioni ma anche tante sofferenze che ha sempre affrontato a testa alta e con fierezza. A Rossana mi legano tantissimi ricordi, ma anche un costante rapporto di amicizia e stima che non è mai venuto meno. Sono affettuosamente vicino alla sua famiglia.”

Il consigliere regionale Renato Perrini: “La morte di Rossana Di Bello mi angoscia particolarmente. Perdo un’amica e un punto di riferimento politico: quanti consigli mi ha dato! L’ho sentita anche in questi ultimi giorni, da un letto di ospedale, e finiva per dare lei coraggio a me. Maledetto Covid! “Mi mancherà tantissimo la sua fierezza e il suo grande rispetto delle Istituzioni, mi ha insegnato tanto ma quello che conserver? nel mio cuore sarà il suo sorriso, che non ha mai perso neppure quando la vita l’ha messa a dura prova. “Taranto perde tantissimo oggi, sono vicino alla sua famiglia con grande affetto.”

Forza Italia di terra ionica: “Rossana Di Bello è stata una donna di elevato spessore politico e di grande dignità. Forza Italia di terra ionica vuole ricordarla con riconoscenza, per aver avuto l’intuizione di fondare a Taranto il primo circolo del partito e per aver amministrato la città capoluogo con coraggio, entusiasmo e idee innovative. Quelle stesse idee con cui aveva brillantemente ricoperto anche il ruolo di assessore regionale. Rossana decise però di rinunciare ai suoi successi politici e a un larghissimo gradimento popolare, dimettendosi dalla carica di primo cittadino allorquando venne adombrato solo un sospetto riguardante presunte irregolarità (poi rivelatesi infondate) nella gestione amministrativa del Comune di Taranto.

Si ritirò a vita privata, ma i suoi tanti amici e tantissimi cittadini non l’hanno dimenticata. Non lo faranno neanche ora che la sua vita terrena è stata tragicamente spezzata da un maledetto virus.

Riposa in pace, cara Rossana

Con il cuore ancora in frantumi e gli occhi grondanti, per tutte le vite spezzate, voglio testimoniare alla tua famiglia il profondo e sincero cordoglio mio personale, del Coordinamento Provinciale e di tutta Forza Italia ionica.

Ciao Rossana!”Così il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Taranto Vito De Palma a nome di tutto il partito ionico

Il cordoglio del sindaco Melucci e dell’amministrazione

“Con profondo e sincero dolore ho appreso della scomparsa di Rossana Di Bello. Da quando abbiamo saputo che stava combattendo con il Covid, abbiamo sperato fino all’ultimo che questo maledetto virus avesse la peggio. E invece no. Continua a vincere. Gli occhi e i racconti di Rossana tradivano un amore immenso per la sua città e da tanto, tanto, tanto amore era ricambiata.

Alla figlia Claudia, al marito, alla sua famiglia, ai suoi amici, giunga il cordoglio dell’amministrazione comunale.” Così Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto.

(foto ANSA)

Correlati

Commenta l'articolo: