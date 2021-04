Webinar dell’UTC su Paolo VI, grande partecipazione dei cittadini

Focus sul quartiere Paolo VI, ieri pomeriggio, durante l’ultimo incontro online con l’Urban Transition Center.

L’iniziativa è inserita nel calendario degli eventi organizzati dai professionisti che stanno affiancando l’amministrazione Melucci nella realizzazione del piano di transizione “Ecosistema Taranto”, con l’intento di favorire momenti concreti di dialogo e di confronto con la cittadinanza. Che ha partecipato numerosa, ieri, soprattutto residenti del quartiere che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con l’assessore all’Ambiente e alle Società partecipate Paolo Castronovi, con l’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Francesca Viggiano e con il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli.

Contributi interessanti sulle peculiarità della vita nel quartiere sono arrivati da Alessandro Ladiana, responsabile delle attività di comunicazione e responsabilità sociale di Teleperformance Italia, azienda radicata nel quartiere da oltre 15 anni, e dalla professoressa Daniela Giannico, dirigente scolastica della “Pertini” che ha illustrato i progetti che la scuola sta portando avanti e indicato le aspettative di famiglie e alunni in termini di mobilità e connessioni digitali.

Sono intervenuti anche suor Maria Di Leo e don Salvatore Magazzino, il consigliere comunale Emanuele Di Todaro, Roberta Murciano di Clamor, Mimmo Portacci, Giovanna Lepre e Paolo Gulino, con contributi molto interessanti rispetto a vita e lavoro nel quartiere. Significativi gli interventi di 18 alunni dell’istituto tecnico “Pacinotti”, accompagnati dal loro docente Fabio Cito: la loro presenza ha confermato l’attenzione dell’UTC per il coinvolgimento delle fasce più giovani quando si affrontano temi come il decoro urbano e l’ecosostenibilità.

Del quartiere Paolo VI si tornerà a parlare in uno dei prossimi appuntamenti con l’UTC, anche per recuperare tutti gli interventi cui non è stato possibile dare spazio per ragioni di tempo: un segnale di interesse e partecipazione nei confronti delle attività dell’amministrazione Melucci.

