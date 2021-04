Incontro in videoconferenza tra il sindaco Melucci e i responsabili di zona degli Scout

Incontro in videoconferenza tra il sindaco Rinaldo Melucci e i responsabili di zona degli Scout di Taranto Antonello De Bartolo e Monica Pignatelli. Il primo cittadino ha voluto fortemente ringraziare tutti gli Scout e le Guide per il costante servizio svolto in città, anche con tutte le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19. L’impegno è di continuare un proficuo dialogo con l’amministrazione comunale per organizzare insieme attività al servizio della comunità locale e accogliere le richieste del consiglio di zona.

