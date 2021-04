Federfarma e amministrazione Melucci alleate per la campagna vaccinale

Incontro questa mattina tra l’assessore all’Ambiente e alle Società Partecipate Paolo Castronovi e il dottor Rossano Brescia, presidente di Federfarma Taranto, allo scopo di concordare azioni possibili per il supporto della campagna vaccinale nelle farmacie cittadine.

«In questi giorni le farmacie stanno inviando la disponibilità delle loro strutture a ospitare punti vaccinali – ha spiegato Castronovi –, ma molte tra esse non hanno gli spazi necessari per effettuare in sicurezza le vaccinazioni. Per questo motivo abbiamo messo a loro disposizione due autobus, così come già avvenuto per il trasporto verso gli hub vaccinali già attivi, da utilizzare come ambulatorio mobile in cui effettuare le inoculazioni nei pressi delle farmacie che lo richiederanno. Un modo per essere vicini ai cittadini e alla categoria dei farmacisti, anche loro in prima linea nella lotta contro il Covid».

