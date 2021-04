Conferenza delle Regioni, dichiarazione di Michele Emiliano

“La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome assieme al Parlamento rappresenta in maniera concreta e nella prassi politica quotidiana l’Unità d’Italia.

Sotto la guida di Stefano Bonaccini siamo stati sempre capaci di trovare scelte condivise tra personalità molto diverse tra loro e politicamente legate a differenti forze politiche nel nome dell’interesse generale del Paese. È stato un privilegio lavorare con lui, insieme al vice presidente Giovanni Toti.

Massimiliano Fedriga potrà sempre contare sulla mia leale e incondizionata collaborazione nello svolgimento di questa delicatissima funzione di governo del Paese. Così come potranno contare tutti i presidenti di Regione e Province autonome. Siamo diventati amici sul serio in questi anni, un’amicizia forgiata anche in momenti drammatici, ci siamo aiutati moltissimo, lavorando senza distinzione di partito e sempre nell’interesse generale. Li ringrazio per questo grande onore che ricevo oggi da tutti loro”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, eletto all’unanimità Vice presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Nota di Marco Lacarra, deputato e Segretario del PD Puglia.

“Congratulazioni al Presidente Emiliano per la nomina a vicepresidente della Conferenza Stato-Regioni. Un ruolo e una responsabilità non di poco conto, soprattutto in questi tempi in cui la proficua e leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni è divenuta condizione ineludibile per le delicate scelte da prendere soprattutto in materia sanitaria. Sono certo che Emiliano saprà valorizzare al meglio la funzione dell’organo e che darà, in questa nuova veste, un contributo ancora maggiore nella lotta al virus, che fino ad ora tanto bene ha affrontato in Puglia. Aggiungo che è un grande orgoglio poter constatare quanto le figure più rappresentative del centrosinistra pugliese si stiano affermando sempre di più a livello nazionale.”

