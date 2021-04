USB: ArcelorMittal, sciopero e presidio permanente

Usb proclama lo sciopero dei lavoratori Ami con presidio permanente davanti alla Direzione dello stabilimento siderurgico a partire dalle 7.00 di mercoledì 14 aprile.

Condivisione screenshot fiction. Confermato primo licenziamento. Rizzo: “Gravissimo attacco alla libertà di opinione. Presto azioni dure da parte di Usb”

“Questa mattina uno dei lavoratori coinvolti nella vicenda che ha vergognosamente richiamato l’attenzione nazionale, è stato destinatario di lettera di licenziamento. Così come aveva preannunciato, Arcelor Mittal licenzia per quella che ritiene essere una “giusta causa”, uno dei dipendenti che pochi giorni fa ha condiviso sul social lo screenshot con invito a vedere la fiction”Svegliati Amore Mio”.

Non è altro che un gravissimo attacco alla democrazia ed in particolare alla libertà di espressione e opinione .

Questo è l’ennesimo schiaffo, come se non bastasse quanto fatto in precedenza, a tutta la comunità jonica che al danno, aggiunge la beffa. Lavoro precario e in condizioni di assoluta mancanza di sicurezza, emissioni inquinanti pericolose per la salute umana, impianti fatiscenti e pericolosi, relazioni con i sindacati e istituzioni ridotte a zero, situazione disastrosa per quel che riguarda le aziende dell’appalto, Cigs a pioggia.

AMI rappresentata dalla AD Morselli, continua a tessere la ragnatela del terrore.

Stigmatizziamo tutto questo e preannunciamo una durissima mobilitazione (forme e tempi verranno comunicati nelle prossime ore), mirati a chiedere unicamente che questa multinazionale, il suo AD e i suoi discepoli vengano immediatamente cacciati da Taranto, conclude la nota di Franco Rizzo – Coordinatore Usb Taranto.

