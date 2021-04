Turco (M5S): Nuovo piano assunzioni per il Sud Italia

Arrivano nuove opportunità di lavoro per la Puglia. Lo dichiara il Sen. Mario Turco (M5S), componente della Commissione Finanze del Senato e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti: “Nel Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2021 con scadenza 21 aprile 2021, trova realizzazione un’altra misura del Governo Conte II a favore delle Regioni Meridionali, approvata nella Legge di Bilancio per l’anno 2021, grazie allo stanziamento di 126 milioni di euro.

Le nuove assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni del Sud, complessivamente pari a 2.800 unità, sono finalizzate a rafforzare gli aspetti amministrativi della progettazione, degli appalti e del monitoraggio, in vista degli investimenti del Recovery Fund.

Nello specifico in Puglia ci saranno 481 nuove assunzioni.

Nuovi posti di lavoro arriveranno anche per Taranto, si tratta di ulteriori opportunità per il territorio e per i tanti giovani in cerca di occupazione oltre che per le Amministrazioni pubbliche locali, che potranno così migliorare l’efficienza e l’efficacia della loro gestione amministrativa nell’erogazione dei servizi a favore di cittadini e imprese”.

