Pulsano, firmato il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente

Oggi 8 aprile 2021 è stato firmato il contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica – per il personale dipendente, con specifico riferimento alle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2021 dalla delegazione trattante di Parte Pubblica presieduta dall’ Avv. Tania Giovane – Segretario Generale dell’Ente e dalle RSU e dalla Parte Sindacale rappresentata dalle sigle CGIL, UIL e CSA.

Il contratto decentrato integrativo disciplina le materie che la legge ed i vari contratti collettivi nazionali demandano a tale livello negoziale e, in particolare, alcuni istituti del trattamento economico del personale non dirigente e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l’anno 2021.

L’organo di direzione politica, con delibera di giunta municipale n. 20 del 19.02.2021 aveva formulato specifiche direttive alla delegazione trattante di parte pubblica e nello specifico:

di orientare e finalizzare l’azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell’attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;

di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;

di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del Piano della performance;

di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all’utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili.

L’Amministrazione nel predetto atto di indirizzo n.20 del 19.02.2021, ai fini del conseguimento dei risultati prefissati, ha emanato i seguenti obiettivi strategici:

prevedere un sistema premiante che valorizzi le capacità professionali dei dipendenti, nella realizzazione delle attività e degli obiettivi dell’Ente, collegando ai risultati conseguiti i trattamenti economici del salario accessorio;

prevedere un utilizzo dello strumento “formazione” a supporto del cambiamento e dell’innovazione della gestione e dello sviluppo professionale.

Il Sindaco Lupoli, con delega al servizio Personale, nel ringraziare per l’attività espletata dalle organizzazioni sindacali, dalla RSU e dalla parte pubblica, rappresenta la propria soddisfazione per il risultato conseguito che consente al comune di Pulsano di essere il primo Comune della provincia di Taranto ad aver sottoscritto il Contratto Decentrato anno 2021 parte economica. Prossimo obiettivo sarà la contrattazione per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo anno 2022 – 2024.

