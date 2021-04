Polizia locale, un presidio costante per garantire il rispetto delle norme da Covid-19

Le donne e gli uomini della Polizia Locale presidiano costantemente il territorio, mettendosi a disposizione dei cittadini e intervenendo su coloro che non rispettano le regole, in particolare quelle relative all’emergenza sanitaria da Covid-19. Un impegno per garantire sicurezza e legalità che è obiettivo centrale dell’amministrazione Melucci e che sta producendo risultati soddisfacenti.

«Blocco e sequestro di cantieri edili non autorizzati, lotta all’abusivismo, controlli ambientali, incidenti stradali e controllo delle strade – fa sapere l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino -, ma soprattutto il rispetto del distanziamento sociale e dell’uso della mascherina, sono parte dei tanti interventi effettuati per garantire vivibilità a una città che attraverso la sua amministrazione sta realizzando un cambiamento che assume forma ogni giorno di più».

