Ok inserimento della CIA nella Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura

Le Commissioni II e IV in seduta congiunta, presieduta da Antonio Tutolo e Francesco Paolicelli, hanno espresso all’unanimità parere favorevole in merito alla deliberazione della Giunta Regionale contenente la modifica al Regolamento regionale n. 15 del 12 Giugno 2019, recante la Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura.

Le modifiche apportate hanno comportato l’integrazione della composizione della Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura, con l’inserimento della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA).

