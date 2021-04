Licenziamento operaio, Mazzarano: “ArcelorMittal va estromessa dalla fabbrica”

“Colpo durissimo alla dignità dei lavoratori trattati come carne da macello. Arcelor Mittal va, una volta per tutte, estromessa dalla gestione dello stabilimento siderurgico di Taranto”. Secco il commento del Consigliere regionale del Pd Michele Mazzarano in merito al licenziamento del dipendente Arcelor Mittal che nei giorni scorsi ha invitato a vedere la fiction di Sabrina Ferilli “Svegliati amore mio”.

“Una situazione paradossale e, con ogni probabilità, pretestuosa dal momento che sembra quasi che la multinazionale franco indiana non perda occasione per dimostrare disprezzo verso il territorio e i lavoratori”.”

Moltissime, già in passato – conclude Mazzarano – le manifestazioni di mancanza di rispetto messe in atto: mancata manutenzione alla base dei ripetuti incidenti verificatisi di recente, appalto al collasso per fatture non pagate e continuo ricorso agli ammortizzatori sociali. A tutto ciò aggiungiamo quest’ultimo triste passaggio”.

