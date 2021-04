Giochi del Mediterraneo 2026, incontro on line con i cittadini

Al via “Taranto, il cambiamento è ora” un ciclo di incontri sul web con i cittadini per illustrare ciò che Regione Puglia, Comune di Taranto e ASSET stanno attuando con il Piano Strategico di sviluppo regionale per rendere la città finalmente libera, ecologica, moderna, attrattiva e aperta al futuro prossimo.

Oggi, dalle 16.00 alle 17.00, si inizia con i Giochi del Mediterraneo, l’evento sportivo internazionale che si terrà a Taranto nel 2026 e che porterà in città atleti provenienti da 26 Paesi del Mediterraneo. Un’occasione irripetibile e unica per far conoscere a un pubblico internazionale e nazionale che arriverà Taranto come si sarà trasformata la città in questi anni.

I cittadini e gli stakeholders avranno la possibilità di interloquire con gli artefici di questo cambiamento e di poter esprimere la propria opinione. Gli incontri verranno trasmessi su piattaforma collegandosi alle pagine Facebook del Comune di Taranto ( Ecosistema Taranto), del Talab ( Laboratorio Urbano) e dell’agenzia regionale Asset.

All’incontro interverranno il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, il Direttore Generale di Asset Puglia, Elio Sannicandro, l’architetto Luca Sallustio, responsabile Area Impianti TA2026, il prof. Luca Petruzzellis, Docente di Economia- Università degli Studi di Bari, la campionessa pugliese Marinella Falca, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene per la ginnastica ritmica, e il giornalista Michele Pennetti, caporedattore Corriere del Mezzogiorno.

Per partecipare agli incontri è possibile connettersi dalle ore 15.45, al seguente link:

https://stream.lifesizecloud.com/extension/6146254/78ce6d50-d702-467d-8c8d-872cb2c3b2a3. Basta cliccare, scrivere il proprio nome ed entrare nella discussione.

Oppure collegandosi alle pagine Facebook: TaLab, Ecosistema Taranto, Asset

