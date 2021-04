Ex Ilva, Castronovi su dichiarazioni Ministro della Transizione Ecologica

“Dal Ministro della Transizione Ecologica del cosiddetto Governo del cambiamento ci saremmo aspettati una netta linea di discontinuità rispetto al passato. Le sue recenti dichiarazioni sull’ex-Ilva di Taranto, “transizione vuol dire garantire un compromesso tra ambiente e sostenibilità sociale.

Io domani non mi sveglio e cambio le tecnologie di un’impresa”, oltre che anacronistiche offendono la comunità tarantina e i lavoratori dello stabilimento siderurgico. L’unica strada percorribile per garantire un futuro “green” a quello stabilimento per questa amministrazione comunale, è bene sottolinearlo, è quella tracciata dal sindaco Rinaldo Melucci che al governo ha proposto, a più riprese, un accordo di programma che guidi la riconversione ecologica dello stabilimento e rappresenti il punto di partenza per segnare la svolta che la città di Taranto attende da troppo tempo.

Un accordo di programma che veda coinvolti gli enti locali e le parti sociali. Non si può prescindere dalla riconversione tecnologica dei vetusti impianti dell’ex Ilva e non si può prescindere dalla chiusura dell’area a caldo. E il governo centrale che ha istituito un ministero ad hoc non può non farsi carico di questa transizione ecologica”, dichiara Paolo Castronovi Assessore all’Ambiente del Comune di Taranto

Correlati

Commenta l'articolo: