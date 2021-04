Confronto Pd col Sindaco: Bilancio 2021 e rete tra circoli

“Si è tenuto nel pomeriggio di ieri l’incontro con il primo cittadino di Taranto Rinaldo Melucci, promosso dal coordinamento cittadino del Pd, in collaborazione con la Federazione provinciale ed in particolare con il prezioso supporto organizzativo fornito da Lino De Guido, Coordinatore organizzativo del Pd jonico. Tema: “Bilancio 2021: Le scelte strategiche e gli indirizzi di lavoro”.

Occasione utile per fare il punto della situazione quando sono trascorsi 4 anni dall’inizio dell’amministrazione comunale targata Melucci. Particolare attenzione è stata rivolta ai servizi alla comunità, implementati soprattutto in determinati settori: pubblica illuminazione e raccolta differenziata, rifacimento strade e tutta una serie di interventi orientati sempre più a cambiare l’immagine della realtà jonica che mira a divenire una città europea.

Spiccano i lavori nell’isola e al rione Tamburi. Taranto si appresta quindi a cambiare volto, soprattutto in determinati rioni, e anche in questo emerge la volontà di cogliere la sfida del cambiamento, diventando laboratorio di esperienze nuove e simbolo in particolare della transizione ecologica, che traghetta questo territorio verso un futuro nuovo, finalmente a misura di uomo.

Insieme al Sindaco di Taranto, che ringraziamo per la disponibilità, alla squadra degli Assessori, al gruppo consiliare e ai Commissari provinciali, Nicola Oddati e Giovanni Chianese, si è scelto di dare spazio alla rete territoriale dei circoli, al fine di trasmettere le indicazioni politiche, ma anche di ascoltare e valutare le proposte che provengono dai quartieri di appartenenza e che quindi segnalano criticità e bisogni nelle diverse zone della città. Nel confronto è stato rivolto ai circoli l’invito a contribuire fattivamente, avanzando idee progettuali e coinvolgendo altre realtà che sono espressione del territorio: parrocchie, associazioni…”

Nota di Gianni Azzaro Coordinatore cittadino Pd Taranto e Giovanni Chianese Commissario provinciale Pd Taranto.

