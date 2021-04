Un progetto da 13 milioni di euro per il quartiere Tamburi

Dopo due anni di lavoro degli assessorati ai lavori Pubblici e Urbanistica dell’amministrazione Melucci, guidati da Francesca Viggiano e Ubaldo Occhinegro, prima della prossima estate partiranno i lavori che cambieranno radicalmente il quartiere Tamburi e ne miglioreranno la vivibilità: strade, marciapiedi e pubblica illuminazione completamente rinnovati e l’80% in più di aree verdi.

Una vera e propria rivoluzione, di grande impatto, in continuità con gli impegni del sindaco Rinaldo Melucci in materia ambientale. Il quartiere Tamburi è nato come zona residenziale e tornerà a esserlo.

