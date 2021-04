Test antigenici, si allunga l’elenco delle farmacie autorizzate

Sono 12 in totale le farmacie cittadine dove è possibile effettuare i test rapidi antigenici.

L’elenco si sta allungando in funzione delle nuove autorizzazioni rilasciate dal Comune di Taranto per l’utilizzo degli spazi all’esterno (5 in totale), ma anche per la disponibilità mostrata dalle farmacie che effettuano i test anche negli spazi interni.

Nello specifico le farmacie dove è possibile effettuare i test sono le seguenti: Brescia, Clemente, Bagnuoli, Sirio, Mandurino, Graniglia, Greco, Pitrelli, Spagnolo, Rossetti, Lo Bianco e San Cataldo.

L’iniziativa, che ha trovato il sostegno dell’amministrazione Melucci e di Federfarma, mira a decongestionare i drive-trough allestiti sul territorio comunale, consentendo una più capillare attività di screening della popolazione.

