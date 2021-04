Task force su lavoratori ex Ilva in AS, Rizzo (USB): “Accolte le nostre richieste”

“Appena conclusa la task force regionale sui 1700 lavoratori ex Ilva in Amministrazione Straordinaria. Sono state accolte le proposte avanzate dall’Unione Sindacale di Base di Taranto, ed in particolare l’avvio dei corsi di formazione in videocall per i dipendenti, e l’utilizzo degli stessi per LPU (Lavori di Pubblica Utilità). Con riferimento a quest’ultimo punto, la Regione si è impegnata a chiedere l’apertura di un tavolo ad hoc presso il Mise.

Intanto la task force, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata, verrà riconvocata nei prossimi 30 giorni.

Auspichiamo una pronta risoluzione di una questione che da tempo vede i cassintegrati ex Ilva in un limbo senza prospettive. E’ ora di costruire nuove opportunità per coloro che sono usciti momentaneamente dal circuito del lavoro e siamo convinti che l’unico strumento utile a realizzare questo sia l’accordo di programma.”

Nota di Franco Rizzo, Coordinatore provinciale Usb Taranto

