Manifestazione commercianti, Lacatena: “O si riapre o aiuti veri per le famiglie”

Nota del presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Stefano Lacatena.

“Oggi ho partecipato alla manifestazione dei commercianti di Monopoli: migliaia di famiglie che chiedono solo e soltanto dignità con il proprio lavoro. Le saracinesche sono abbassate ormai da giorni, eppure i contagi stentano a diminuire ed Emiliano e Lopalco non possono scaricare sulle piccole attività il fardello dei loro errori e delle innumerevoli inefficienze della Regione sulla gestione dell’emergenza.

Ci vogliono aiuti concreti e in grado di incidere effettivamente sui costi fissi, a partire da quelli per gli affitti e le utenze. ‘Se hai il diritto di chiudermi, hai il dovere di aiutarmi’: il loro slogan è un grido di dolore che, francamente, ritengo impossibile non raccogliere. Per quanto mi riguarda, attendo da loro un elenco di richieste dettagliate e ho assunto l’impegno di tradurle in un documento da sottoporre al Consiglio regionale”.

