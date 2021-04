Sinergia Polizia Locale e Kyma Ambiente – Amiu per interventi su abbandono di rifiuti e ingombranti in via Acclavio. Gli operatori di Polizia Locale sono risaliti ai responsabili identificando la ditta alla quale verrà contestata la violazione al testo unico ambientale.

«La stretta collaborazione tra Polizia Locale e Kyma Ambiente/Amiu – commenta l’assessore Gianni Cataldino – rende sempre più stringente la capacità di individuazione dei responsabili di violazioni come queste, in linea con quanto indicato dall’amministrazione Melucci».

