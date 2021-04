Il futuro di Paolo VI, webinar con l’UTC

Torna il periodico appuntamento con l’Urban Transition Center che giovedì 8 aprile, alle 17:30, si confronterà con la comunità sul futuro del quartiere Paolo VI.

L’incontro, scaturito anche dalle sollecitazioni giunte dai cittadini, si inserisce nell’ambito delle attività messe in atto per favorire momenti concreti di dialogo con l’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, approfondendo azioni e progetti messi in campo. Il quartiere Paolo VI, peraltro, recentemente è stato inserito come obiettivo di rigenerazione nella proposta progettuale presentata dal Comune per il bando “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.