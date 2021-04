“Portiamo le imprese fuori dalla pandemia”. CasaImpresa Taranto aderisce alla manifestazione di Confesercenti

CasaImpresa aderisce all’iniziativa organizzata per domani mercoledì 7 aprile, a livello nazionale da Confesercenti. Si parte dalla protesta per poi arrivare a sensibilizzare Governo, Regione e Comuni, e approdare a proposte mirate ed efficaci tali da aiutare concretamente le imprese a superare il complicatissimo momento che tutti viviamo. “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia” è un’iniziativa “a distanza”, dato il momento, che consiste nella condivisione di un “Manifesto” sulle vetrine delle varie attività. Inoltre sempre nella giornata di domani la posta elettronica dei componenti del Governo e del Parlamento sarà inondata dalla richiesta elaborata da Confesercenti, e sostenuta in maniera convinta da CasaImpresa Taranto.

Farà seguito una raccolta di firme finalizzata ad una petizione online a sostegno delle proposte visibili sul siti www.confesercenti.it

In chiave positiva, gli imprenditori hanno sempre vissuto la crisi come opportunità di cambiamento, ma l’ultimo doloroso e difficile anno, ha messo a dura prova la loro visione. Il diritto al lavoro è stato negato quale necessario sacrificio in cambio della superiore difesa della salute.

La voglia di ripartire e riaprire è una necessità cui fornire risposte e supporto, ora che ad essere compromessa è anche la salute delle imprese e dell’economia. Per questo CasaImpresa non esita a condividere un percorso per mettere in campo strategie che consentano le aperture, nel rispetto delle regole e dei protocolli di sicurezza.

Nota di Francesca Intermite Presidente CasaImpresa Taranto

