Associazione Bambino Thalassemico dona biscotti al reparto di Oncoematologia pediatrica

Venerdì 2 aprile l’Associazione Bambino Thalassemico Taranto onlus ha donato ai bambini in cura presso i reparti di Oncoematologia pediatrica e Pediatria dell’Ospedale SS.Annunziata di Taranto una dei coloratissimi biscotti pasquali realizzati da una pasticceria di Taranto.

La presidente dell’associazione, Gabriella Bruni, e la consigliera Antonella Russo sono state ricevute dal dott. Valerio Cecinati, direttore del reparto di Pediatria. Nel pieno rispetto delle norme anti-covid, le due referenti dell’associazione hanno consegnato al personale dei due reparti una cinquantina di biscotti decorati e confezionati in modo da far trascorrere ai bambini ospitati dal nosocomio tarantino questo periodo di festa, per quanto possibile, in maniera allegra e spensierata.

L’ASL Taranto ringrazia l’Associazione Bambino Thalassemico per il grande gesto di solidarietà: azioni come queste sono di estrema importanza perché contribuiscono ad alleviare le sofferenze di chi sta vivendo un momento di difficoltà.

Correlati

Commenta l'articolo: