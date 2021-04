Aggiornamenti campagna di vaccinazione anti-Covid

La campagna vaccinale, che prosegue in tutto il territorio di Taranto e provincia, oggi ha registrato la somministrazione di 2.198 dosi ad altrettanti soggetti rientranti nelle categorie previste dal piano vaccinale.

Oltre 2.000 dosi sono state destinate a cittadini over 80, la cui copertura vaccinale è in fase di completamento. Le vaccinazioni degli ultraottantenni si sono svolte presso tutte le strutture vaccinali allestite in provincia di Taranto, e in molti casi – per chi ne aveva fatto richiesta – presso il domicilio. Inoltre, sono stati vaccinati questa mattina circa 180 pazienti con elevata fragilità ospiti delle strutture del Dipartimento di Salute Mentale.

Continua anche la vaccinazione dei pazienti trapiantati: il completamento della vaccinazione di questa categoria di pazienti sarà completata entro il prossimo 8 aprile.

Prosegue la vaccinazione dei pazienti oncologici in cura presso le strutture dell’ASL Taranto. Ad oggi sono stati vaccinati 192 pazienti presso la Struttura di Oncologia di Taranto e l’ambulatorio di Oncologia di Martina Franca, 156 presso la Struttura di Oncologia di Castellaneta, 50 presso l’ambulatorio di Oncologia di Manduria. Per i prossimi giorni è stata programmata la vaccinazione di ulteriori 1.608 pazienti presso la Struttura di Oncologia di Taranto e l’ambulatorio di Oncologia di Martina Franca, 73 presso l’analoga struttura di Castellaneta, 59 presso l’ambulatorio di Oncologia di Manduria.

Correlati

Commenta l'articolo: