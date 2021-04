USB: esplosione e incendio in ArcelorMittal

“Sfiorata tragedia in CCO, prima una deflagrazione poi un incendio divampato nella colata continua 2 di Acciaieria 2, salvi per miracolo tutti gli operatori presenti sulla linea. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 7.30.

A conferma di quanto sosteniamo da tempo, la condizione di sicurezza impiantistica è fortemente compromessa ed è nettamente peggiorata con la gestione AMI-Morselli, oggi, solo per un miracolo, l’ennesimo, non vi sono state vittime.

Non se ne può più, Il Governo deve intervenire immediatamente, allontanando chi con una gestione sciagurata e superficiale, si preoccupa di punire chi condivide la messa in onda della Fiction di Sabrina Ferilli ” Svegliati Amore Mio”, invece di garantire la manutenzione degli impianti oramai al collasso, mettendo così in grave rischio la salute e sicurezza di operatori e cittadini”, conclude la nota di Francesco Rizzo (USB Taranto).

