Sicurezza in ArcelorMittal, Oddati e Chianese: “Intervenga il ministro Orlando”

“Sono diventati frequenti gli incidenti all’interno dello stabilimento siderurgico di Taranto. Si tratta di episodi che pongono problemi e interrogativi riguardo alla sicurezza degli impianti dell’acciaieria e alla cura di questo fondamentale aspetto da parte dell’azienda”. I commissari provinciali del Pd di Taranto Nicola Oddati e Giovanni Chianese commentano l’ultimo grave fatto verificatosi all’interno della fabbrica tarantina.

“Un’esplosione, seguita da un incendio nel reparto colata continua 2, avrebbe potuto causare ben altre conseguenze e questa consapevolezza ci impone di intervenire in maniera decisiva e chiedere al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, una particolare attenzione per quello che accade all’interno dell’acciaieria”.

“Vengano effettuati controlli sullo stato degli impianti – concludono Oddati e Chianese – e venga garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria, di vitale importanza in una industria di tali dimensioni”.

