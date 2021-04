Melucci: “Festività pasquali inusuali e difficili, ancora in prima linea i nostri nuovi eroi”

“Queste festività pasquali così inusuali e difficili hanno visto ancora una volta in prima linea i nostri nuovi eroi. I nostri medici, tutti gli operatori sanitari, il personale del 118 in campo giorno e notte per salvare vite.

La polizia locale e tutte le forze dell’ordine impegnate per garantire la nostra sicurezza. I volontari, Protezione Civile, Banco Alimentare, Caritas e tante altre associazioni che, persino con maggiore entusiasmo e dedizione durante le festività, hanno garantito un pasto e beni di conforto ai nostri concittadini più fragili ed ai bambini.

A tutti loro chiediamo di continuare ad aiutarci, ne usciremo solo se resteremo uniti. E a ciascuno di loro vogliamo ribadire forte il nostro grazie, dal profondo del cuore”.

Nota del Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci

