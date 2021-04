Il raccoglimento che tutti viviamo durante la Settimana Santa offre l’occasione di rivolgere un pensiero anche per chi non ce l’ha fatta nella lotta contro il Covid. Il sindaco Rinaldo Melucci e il presidente del Consiglio Comunale Lucio Lonoce, in visita al cimitero San Brunone e al cimitero di Talsano, hanno posto una corona in ricordo delle vittime della pandemia, a nome di tutti i tarantini.

