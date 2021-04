Servizi Sociali e Banco Alimentare a Taranto: un sodalizio sempre più forte

In questi giorni il Banco Alimentare ha fornito, come ogni mese, generi alimentari a tutte le parrocchie e alle associazioni affiliate e per il loro tramite ai cittadini più bisognosi.

«Trascorriamo questa giornata con loro – fa sapere l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli -, a preparare qualche ultima fornitura, ma soprattutto per ringraziare il presidente Luigi Riso e i suoi volontari. Il momento di crisi che stiamo vivendo scalfisce ancor più le famiglie meno fortunate e crea nuove povertà, ma sicuramente ciò che non manca a Taranto è la solidarietà e il mutuo aiuto per un grande conforto ai nostri concittadini. Posso davvero ritenermi soddisfatta della rete delle associazioni che si è creata attorno ai servizi sociali a partire dal lockdown. Con fierezza siamo riusciti a gestire l’emergenza. Oggi ci troviamo difronte a nuove esigenze, bisogni e soprattutto preoccupazioni sanitarie dovute ai contagi per cui dobbiamo sempre studiare servizi nuovi da offrire. Sono certa che con l’aiuto di tutti riusciremo anche questa volta a superare questo periodo difficile».

Correlati

Commenta l'articolo: