Partita la seconda erogazione dei buoni spesa Covid-19 mediante accredito su tessera sanitaria

«Abbiamo lavorato giorni e notte – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – per aiutare le famiglie in questi giorni di Pasqua. L’accredito dei buoni spesa, lo ricordiamo, viene effettuato in favore di tutti gli aventi diritto che hanno già ricevuto la prima erogazione dei voucher sociali nel periodo gennaio-marzo 2021. Gli utenti ricevono un sms sul proprio numero di cellulare con avviso di ricarica effettuata sulla tessera sanitaria.

Il valore complessivo dei buoni spesa per gli ammessi è articolato secondo le seguenti modalità:

– € 150,00 per nuclei familiari composti da 1 a 3 persone;

– € 250,00 per nuclei familiari composti da oltre 3 persone.

L’importo potrà essere speso entro il 31 dicembre 2021 per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune di Taranto. Si precisa che coloro che non hanno presentato alcuna domanda saranno a breve invitati a farlo e avranno priorità nella prossima erogazione di buoni spesa».

L’elenco degli esercizi commerciali convenzionati è sul sito del Comune di Taranto al seguente link: https://www.comune.taranto.it/images/doc/modulistica/servizi-sociali/domanda-buoni-spesa-covid/Elenco_esercizi_commerciali_Comune_di_Taranto_26feb.pdf.

