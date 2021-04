La giunta Melucci approva due protocolli con Bio-slow e Plastic Free Onlus

Su proposta dell’assessore Paolo Castronovi la giunta Melucci ha approvato due importanti protocolli di intesa con due realtà nazionali entrambe protese allo sviluppo sostenibile ed alla tutela ambientale.

Il primo riguarda l’adesione alla rete nazionale Bio-slow, una rete che promuove una strategia di tutela e valorizzazione dell’immenso patrimonio materiale e immateriale che vede nelle comunità locali il luogo e il contesto umano e culturale sinonimo del buon vivere, del gusto, delle tradizioni con la ricerca di modelli di crescita realmente sostenibili, in grado di preservare la terra da ulteriori minacce, sostenendo stili di vita e di consumo capaci di riportare l’agricoltura, biologica e contadina, al centro dell’attenzione.

Il secondo prevede l’adesione alle iniziative della Plastic Free Onlus, che avvalendosi principalmente dei propri canali di comunicazione (es. sito internet, pagine social etc.), promuove e organizza iniziative volte a dare concreta attuazione alla lotta contro la plastica come l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia di parti del territorio (es. parchi, spiagge etc.) con l’aiuto di persone che volontariamente, autonomamente e gratuitamente decidono di parteciparvi

«Questi protocolli – commenta l’assessore all’Ambiente Castronovi – sono frutto di un’attenzione dimostrata da queste importanti realtà verso il nostro territorio ed il loro desiderio di contribuire al cambiamento sostanziale che è in atto in questa città. La cultura del bello, dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare sono concetti ormai entrati a pieno titolo nell’agenda politica amministrativa del sindaco Melucci e continueremo a produrre tutti gli sforzi necessari per l’applicazione di questi obiettivi ormai ineludibili. Il 2030 è molto vicino».

