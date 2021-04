Controlli per il weekend festivo, Melucci: «Sia una Pasqua responsabile»

Il sindaco Rinaldo Melucci, dal Centro Operativo Comunale del comando di Polizia Locale di via Acton, insieme con l’assessore Gianni Cataldino ha lanciato un appello a tutti i tarantini affinché il weekend pasquale sia ispirato a buon senso e responsabilità.

«Agenti e ufficiali, ai quali va tutta la nostra gratitudine – le parole del primo cittadino –, in questi giorni lavoreranno al servizio della comunità, effettuando controlli serrati per garantire a tutti sicurezza e tranquillità. Siamo in “zona rossa”, infatti, non è un lockdown, ma non significa che fare ciò che è consentito sia anche opportuno. Dobbiamo stringere i denti ancora un po’, evitando assembramenti e uscite non necessarie, o le gite fuoriporta cui eravamo abituati: con questi sacrifici non comprometteremo la ripartenza di questa estate».

