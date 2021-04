Strisce blu: “Kyma Mobilità” proroga abbonamenti

Dal 16 marzo scorso l’Amministrazione Melucci ha sospeso fino al 6 aprile prossimo il pagamento della sosta sulle “strisce blu” su tutto il territorio del Comune di Taranto.

Come già accaduto l’anno scorso per il primo lockdown nazionale per la pandemia Covid-19, anche in questa occasione gli utenti di Kyma Mobilità in possesso di un abbonamento a pagamento per la sosta in queste aree, per esempio quello per la seconda auto dei residenti, “recupereranno” quanto già pagato relativamente al periodo in cui c’è stata la sospensione.

Su tutti gli abbonamenti ed i permessi di sosta, con validità temporale dal 16/03/2021 al 06/04/2021, Kyma Mobilità riconoscerà una proroga della validità pari al numero di giorni non utilizzati a causa della sospensione.

La proroga sarà operata d’ufficio e sarà già resa nota agli ausiliari della sosta che operano il controllo degli abbonamenti mediante la lettura delle targhe e il collegamento al data base dei rinnovi, pertanto non sarà necessaria per gli utenti la ristampa del tagliando/cartoncino con la nuova validità del titolo.

Tuttavia la ristampa del nuovo tagliando con la validità aggiornata sarà trasmessa con posta elettronica a tutti coloro che ne faranno richiesta all’indirizzo uptamat@amat.ta.it.

Si ricorda che il provvedimento di sospensione del pagamento del 16 marzo scorso non ha interessato i parcheggi recintati di via Icco, via Campania, via Oberdan, via Principe Amedeo (ex Mercato Coperto), via Leonida (ex Artiglieria) e via Pacoret de Saint-Bon; pertanto saranno esclusi dai rimborsi gli abbonamenti 24h e notturni validi in queste aree di parcheggio chiuse.

«Anche questo provvedimento di Kyma Mobilità – ha commentato Paolo Castronovi, Assessore comunale alle Società partecipate – va nella direzione dell’azione dell’Amministrazione Melucci che ha inteso limitare al minimo indispensabile i disagi che i tarantini stanno subendo per la pandemia; plaudo, inoltre, la modalità elaborata in questa occasione da Kyma Mobilità, che prevede che il tutto avvenga d’ufficio automaticamente senza che i cittadini debbano inoltrare domande per chiedere i rimborsi. Minori disagi per l’utenza e minore carico di lavoro per i dipendenti: questa è il modello di gestione efficiente di una azienda pubblica!»

Sul sito aziendale www.amat.taranto.it, infine, sono pubblicate le tabelle con le ultime partenze delle Linee degli autobus relative all’interruzione del servizio, prevista per Pasqua tra le ore 14.00 e le ore 18.00, di domenica 4 aprile, con rientri serali per fine servizio alle ore 23:00. Si rammenta che, in relazione alla chiusura dei cimiteri comunali per limitare il contagio, la Linea 8 non raggiungerà il Cimitero di San Brunone.​

