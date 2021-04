“Non è questo il modo corretto di fare la raccolta differenziata. Non è così che si può sperare di ottenere uno sconto sulla Tari. Non è in queste condizioni che le operatrici e gli operatori di Kyma Ambiente devono essere costretti a lavorare.”

Questa mattina il presidente Giampiero Mancarelli, accompagnato dagli ispettori ambientali e dalle squadre aziendali, ha effettuato un sopralluogo in viale della Liberazione a Paolo VI, dove si è reso necessario un intervento straordinario per ripristinare igiene e decoro. A supporto anche due mezzi compattatori e una spazzatrice meccanica.

Tutti i cassonetti, infatti, erano pieni di rifiuti mescolati, conferiti senza il rispetto del calendario e delle frazioni, ed erano presenti anche degli ingombranti.

«Fatevi del bene, fate bene la raccolta differenziata – ha commentato il presidente Mancarelli -. Saremo costretti a elevare le sanzioni agli indisciplinati che non rispettano le regole, è il nostro regalo ai tanti cittadini onesti che non possono più pagare per una minoranza di incivili. Su indicazione del sindaco Melucci proseguiremo con controlli sempre più stringenti, per garantire igiene e decoro».

Correlati

Commenta l'articolo: