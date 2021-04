Sessione speciale di vaccinazione anti Covid domenica 4 e lunedì 5 aprile

Domenica 4 e lunedì 5 aprile si svolgeranno le vaccinazioni anti-covid dei caregiver e dei familiari conviventi dei minori di 16 anni con disabilità grave. Questa speciale sessione di vaccinazione è aperta, in particolare, a genitori, tutori, affidatari, caregiver e familiari conviventi di persone con disabilità grave (legge 104/1992 art.3 comma 3) nate dopo il 1 gennaio 2005, purché maggiorenni e non in condizioni di fragilità.

In Asl Taranto, i centri vaccinali saranno aperti nei seguenti hub e orari: a Grottaglie (presso il Centro Vaccinale al Distretto 6, via Portelle delle Ginestre, dalle 8.30 alle 12.30, domenica 4 per i cognomi A-L; lunedì 5 aprile per i cognomi M-Z); a Laterza (presso Osmairm in Via Cappuccini, dalle 8.30 alle 12.30, domenica 4 per i cognomi A-L, lunedì 5 aprile per i cognomi M-Z); a Manduria (presso la Scuola Marugj, via I Maggio, dalle 8.30 alle 12.30, domenica 4 per i cognomi A-L, lunedì 5 aprile per i cognomi M-Z); a Martina Franca (presso il Centro Servizi in Piazza d’Angiò, domenica 4 per i cognomi A-L, lunedì 5 aprile per i cognomi M-Z); a Massafra (presso il Centro Polivalente in via Livatino, domenica 4 per i cognomi A-L, lunedì 5 aprile per i cognomi M-Z); a Taranto (presso il PalaRicciardi in via Golfo di Taranto, domenica 4 aprile dalle 8.30 alle 12.30 per i cognomi A-D, lunedì 5 aprile dalle 8.30 alle 12.30 per i cognomi E-O, dalle 15.30 alle 18.30 per i cognomi P-Z).

Non è necessaria la prenotazione: è sufficiente presentarsi nel giorno e nella fascia oraria dedicata al proprio cognome. Bisogna portare con sé un documento d’identità, la tessera sanitaria, l’attestazione della disabilità grave della persona assistita o dichiarazione sostitutiva disponibile sul sito lapugliativaccina.regione.puglia.it

