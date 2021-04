Riaperture scuole, Caroli: “La Regione si sta organizzando per il 7 aprile?”

Una nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luigi Caroli.

“La notte deve aver portato consigli all’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco. Ieri, audito in Commissione – insieme agli assessori Rosa Barone (Welfare) e Sebastiano Leo (Istruzione) – aveva sostenuto che la Regione Puglia non aveva ancora preso nessuna decisione sulla riapertura delle Scuole dopo le feste pasquali.

Stamattina, però, Lopalco ha sostenuto in un’intervista televisiva che la Regione Puglia si atterrà alle decisioni del Governo nazionale. Decisioni che però sono state già prese: si ritorna in presenza fino alla prima media. Quindi stando alle parole dell’assessore da mercoledì prossimo, 7 aprile, moltissimi studenti pugliesi torneranno in aula.

Ma a questo punto corre d’obbligo una domanda: la Regione per sua competenza ha sollecitato i Comuni (competenti per le scuole dell’infanzia, elementari e medie) per la sanificazione delle aule e per il trasporto scolastico, mense e tutto ciò che è necessario per l’apertura in sicurezza? Il corpo docente e non (che dovrebbe essere tutto vaccinato) è organizzato per riprendere le lezioni?

Qui stiamo parlando di circa 1.500 scuole dell’infanzia, circa 800 scuole elementari e circa 400 scuole medie, Lopalco che come epidemiologo è tanto appassionato di numeri, insieme agli Assessorati di competenza, si stanno attivando per un ritorno in sicurezza per i ragazzi? O ancora una volta le famiglie dovranno aspettare il giorno prima l’ordinanza di Michele Emiliano per organizzarsi?”

