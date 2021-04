Controlli a tappeto della Guardia Costiera di Taranto

Nel pomeriggio della stessa giornata la motovedetta della Guardia Costiera di Taranto ha intercettato in Mar Grande un natante con 6 soggetti a bordo intenti nella pesca illecita mediante l’attrezzo da pesca vietato denominato “sciabica”, comunemente utilizzato per la pesca del novellame di sarda. La rete, di circa 43 mt, è stata pertanto sequestrata, elevando un verbale amministrativo di € 2.000 nei confronti del proprietario della barca ed un verbale di € 280 nei confronti di ciascun soggetto trovato a bordo per la violazione delle norme in materia di Covid-19.

infine, nella giornata di lunedì, personale dipendente dell’Ufficio Locale Marittimo di Policoro ha accertato in località Lido la presenza di un chiosco di 91 mq adibito a bar che occupava abusivamente il pubblico demanio marittimo.

Il titolare dell’attività è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

Anche nel corso dei prossimi giorni, con particolare riguardo al prossimo weekend di festa, continueranno i controlli finalizzati, in primo luogo, al contrasto della pesca illegale ed al rispetto della normativa contro la diffusione del Covid19.

