Campagna vaccinale, nuovo hub nella “Renato Moro”

Melucci: «A fianco di Asl e Regione, per fare presto»

Come annunciato alcuni giorni fa, l’amministrazione Melucci ha dato via libera alle operazioni di allestimento di un altro hub vaccinale nella scuola “Renato Moro”.

Al PalaRicciardi già allestito dal Comune, quindi, si aggiungerà la struttura scolastica dove, grazie anche all’impegno dell’assessorato al Patrimonio guidato da Francesca Viggiano e alla collaborazione della NATO, saranno utilizzati gli spazi interni della palestra e quelli esterni adiacenti con l’installazione di due tende.

Il primo cittadino ha firmato la disposizione sindacale che concede la struttura in uso all’Asl, prevedendo inoltre tutte le attività collaterali da svolgere e la garanzia che non vi sarà commistione tra le attività sanitarie e quelle didattiche. La piena operatività della struttura è prevista per il prossimo 12 aprile.

«L’amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – è al fianco di Asl e Regione per velocizzare al massimo la campagna vaccinale. Con questo nuovo hub potremo fare presto e migliorare ancora la performance, per questo sento di dover ringraziare la dirigente scolastica Loredana Bucci e tutti i suoi collaboratori per la disponibilità mostrata: passato questo momento, promettiamo agli alunni della “Renato Moro” una palestra ancora più bella».

