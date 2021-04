Aggiornamenti campagna di vaccinazione anti-Covid

La campagna vaccinale, che prosegue in tutto il territorio di Taranto e provincia, negli hub vaccinali e a domicilio, oggi ha registrato la somministrazione di 100 dosi di AstraZeneca e 1268 dosi di vaccino Pfizer, ad altrettante persone rientranti nelle categorie previste dal piano vaccinale. Le operazioni si sono svolte a cura degli operatori del Dipartimento di Prevenzione, del personale sanitario degli hub di vaccinazione e in collaborazione con i medici di medicina generale.

Stamattina, inoltre, presso l’ospedale “Valle d’Itria” di Martina Franca, in concomitanza con la riapertura dell’ambulatorio di Oncologia, è stata avviata la vaccinazione anche per 72 pazienti oncologici, che hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer. Domattina proseguirà la somministrazione della prima dose di vaccino anti-Covid per i pazienti oncologici di Castellaneta.

Sono proseguite, inoltre, le operazioni di vaccinazione presso la Casa Circondariale di Taranto, dove hanno ricevuto il vaccino 66 cittadini. “Piena soddisfazione per la reale e rispettosa collaborazione con l’Asl Taranto”, dichiara la dr. Stefania Baldassari, direttrice della struttura.

“La sinergia collaborativa tra le istituzioni, come in questo caso, è fondamentale”, sottolinea inoltre Stefano Rossi, Direttore Generale di Asl Taranto “Presso la casa circondariale le vaccinazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni. È un importante segnale di speranza”.

