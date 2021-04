A Taranto in anteprima nazionale il nuovo romanzo di Angelo Mellone

Angelo Mellone è tarantino e alla sua città è sempre rimasto legato. Ed è proprio Taranto che ha scelto come luogo in cui presentare in anteprima nazionale il suo nuovo romanzo “Nelle migliori famiglie” edito da Mondadori.

Sarà il palco del Teatro comunale Fusco, nell’ambito della rassegna Sipario si legge, a ospitare questa prima assoluta in cui a intervistare Mellone-scrittore sarà Mauro Pulpito.

«Non posso che essere contento di concludere la bellissima esperienza di Sipario si Legge con la presentazione in esclusiva e anteprima nazionale del libro di Angelo Mellone – commenta l’assessore alla Cultura Fabiano Marti, promotore di Sipario si legge. Il libro sarà disponibile in tutta Italia dal 6 aprile e noi proprio in quella giornata apriremo virtualmente il nostro teatro per ospitare il lancio assoluto di un romanzo in cui, in qualche modo, c’è un riferimento anche a Taranto».

Nelle migliori famiglie è un libro in cui si incastrano diverse storie, diversi sentimenti. C’è la politica, quella di Elisabetta, donna di destra e impegnata in prima persona; c’è la fede di sinistra del suo ex marito, Piero, un chirurgo plastico convinto che la sua professione sia la nuova frontiera della rivoluzione comunista. C’è la famiglia, separata, allargata, devastata dal dolore. C’è l’amore scoppiato che porta i due protagonisti ad essere vittima delle proprie vanità. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per una storia, e tante storie, interessanti e accattivanti nello stile che è solito nella narrazione di Angelo Mellone che ha abituato il suo pubblico a una penna scorrevole e ricca di sorprese.

È un libro in cui al di là del racconto ci sono le riflessioni, che saranno riportate sul palco, sui legami, raccontati attraverso le vicende dei protagonisti. È un libro che esplora il rapporto tra le aspirazioni personali e la relazione di coppia. Un libro attuale, moderno, che indaga sulle condizioni intorno alle quali la famiglia può sopravvivere alla retorica della sua dissoluzione.

Nelle migliori famiglie è il secondo libro che Angelo Mellone pubblica con Mondadori, in seguito a Fino alla fine. Dello stesso autore sono anche Romanzo di una catastrofe (2019). Oltre ad opere di narrativa Mellone ha firmato libri di ambito culturale, come ad esempio: Acciaiomare. Il canto dell’industria che muore, Addio al Sud. Un comizio furioso del disamore e Meridione a rotaia. Storie di sangue, radici e amori senza tacchi; insieme a queste, anche varie opere di carattere storico-politico: Il domani appartiene al noi. 150 passi per uscire dal presentismo (scritto con Federico Eichberg) e Dì qualcosa di destra. Da Caterina va in città a Paolo Di Canio.

La presentazione sarà trasmessa in streaming sul sito del Teatro Fusco e sui canali social di Mondadori Bookstore, Libreria Ubik, Libreria Casa del Libro Cav. A. Mandese, Libreria Ciurma, Libreria Dickens.

ANGELO MELLONE nasce a Taranto nel 1973. Giornalista, scrittore e capostruttura Rai. Editorialista e inviato di politica e costume, ha collaborato con numerosi quotidiani nazionali, oltre che con programmi radiofonici e televisivi. Nelle migliori famiglie è il suo sesto romanzo, il secondo edito da Mondadori dopo Fino alla fine. Romanzo di una catastrofe. Da dicembre 2020 ricopre l’incarico di vice direttore di RAI 1.

