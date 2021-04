Uova di Pasqua per i bambini, intesa tra amministrazione Melucci e ANF

Una firma che renderà felici molti bambini, quella posta oggi dal sindaco Rinaldo Melucci sottoscrivendo un protocollo d’intesa con “ANF – Associazione Nazionale Famiglie”.

Grazie a questo accordo, infatti, l’associazione presieduta da Michele Scarinci distribuirà uova di Pasqua ai bambini delle famiglie tarantine più fragili, consentendo anche a loro di poter vivere la gioia della festa. Alla firma erano presenti anche i consiglieri comunali Gina Lupo e Cisberto Zaccheo.

«Gesti di questo tipo, in questo particolare momento – le parole del sindaco –, sono un’occasione di sollievo per molti nostri piccoli concittadini che, più di altri, stanno soffrendo il peso dell’emergenza sanitaria. Ringraziamo ANF per l’opportunità che ci ha offerto: il nostro impegno congiunto porterà risultati per l’intera collettività».

Correlati

Commenta l'articolo: