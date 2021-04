Triduo Santo in Città Vecchia

La Città Vecchia è pronta per vivere il Triduo Santo di questo 2021. Ai fedeli che potranno partecipare al Triduo Pasquale, sia per le celebrazioni che per la visita nelle chiese è garantito durante gli orari di apertura un servizio di accoglienza conforme ai protocolli anti Covid adottati. Solo alle celebrazioni e le preghiere comunitarie della chiesa di San Domenico è previsto il pass o la prenotazione come da comunicazione precedentemente inviata dalla confraternita. Come l’Arcivescovo ha chiesto alle parrocchie, i repositori del Santissimo Sacramento saranno allestiti con sobrietà, senza i tradizionali scenari e parati, ma con suppellettili e fondali già presenti nel tempo di Quaresima e con pochi e poveri fiori. Non è consentito il pellegrinaggio da una chiesa all’altra e quindi in esse sosteranno pregheranno i membri dei sodalizi e i fedeli che risiedono nelle vicinanze.

Nelle chiese sedi di confraternite il tabernacolo sarà posto su un basamento processionale, segno che le confraternite vivono con fervore la loro devozione eucaristica in attesa di poter presto ritornare a rendere buona testimonianza al Vangelo per le strade con le processioni della Vergine e dei Santi. Nella Basilica Cattedrale vi saranno composizioni di pesco, fiore primaverile, richiamo alla rinascita nella Santa Pasqua, l’adorazione eucaristica e la veglia saranno assicurate dalla confraternita di San Cataldo. Nella chiesa di San Giuseppe le composizioni saranno di rami di mandorlo. La fioritura precoce sul ramo di mandorlo appare come un segnale di rinascita nel profeta Geremia.

Nella tradizione ebraica è il simbolo della vita nuova. Nella chiesa di via Garibaldi l’adorazione eucaristica e la veglia saranno assicurate dall’arciconfraternita di San Giuseppe e dalla confraternita di Santa Maria di Costantinopoli sotto il titolo dei Santi Medici Cosma e Damiano. Nel Santuario della Madonna della Salute vi saranno cesti con le calle, il cui candore si addice al culto eucaristico e alla devozione mariana, anche perché al mattino del Sabato Santo sarà celebrata l’ora della Madre, preghiera alla Vergine nel giorno che precede la Pasqua. Nel santuario l’adorazione eucaristica e la veglia saranno assicurate dalla confraternita dell’Immacolata. In san Domenico, l’altare della reposizione è adornato con spighe di grano e il pane, segni del sacrificio, dell’eucarestia e perché il profumo del pane richiama la famigliarità di una chiesa che per i tarantini custodisce l’immagine più cara della Madre di Dio. L’adorazione eucaristica e la veglia saranno assicurate dalla confraternita Maria Santissima Addolorata e San Domenico.

Di seguito tutto il programma di tutte le chiese.

Un caro saluto

Don Emanuele Ferro, parroco della Cattedrale

GIOVEDÌ SANTO 01 APRILE 2021

18:30 Basilica Cattedrale Celebrazione Eucaristica nella Cena del Signore

presieduta da S.E. MONS. FILIPPO SANTORO,

Arcivescovo di Taranto

Al termine della Celebrazione in Cattedrale sarà possibile sostare in preghiera all’Altare della Reposizione nelle Chiese di San Domenico, San Giuseppe e nel Santuario della Madonna della Salute fino alle ore 21:30.

I sacerdoti saranno a disposizione per il sacramento della Riconciliazione fino alle ore 21:30 nella Basilica Cattedrale.

VENERDÌ SANTO 02 APRILE 2021

05:30 Apertura di tutte le Chiese dell’Isola

15:00 Chiesa San Domenico Azione liturgica dell’Adorazione della Croce

SABATO SANTO 03 APRILE 2021

10:00 Santuario Madonna della Salute

Preghiera: Ora della Madre

18:30 Basilica Cattedrale

Solenne Veglia Pasquale

Al termine canto del Regina Coeli.

DOMENICA 04 APRILE 2021

PASQUA DI RISURREZIONE

09:00 Chiesa San Giuseppe Celebrazione Eucaristica

10:00 Basilica Cattedrale Celebrazione Eucaristica

11:00 Chiesa San Domenico Celebrazione Eucaristica

11:30 Santuario Madonna della Salute Celebrazione Eucaristica

Tutte le Celebrazione avverranno secondo le normative vigenti, circa il contenimento della pandemia. I fedeli indosseranno i dispositivi di protezione individuale e rispetteranno il distanziamento interpersonale.

Correlati

Commenta l'articolo: