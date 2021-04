Pulizie Kyma Ambiente luoghi di fede

Questa mattina, Giovedì Santo, gli operatori di Kyma Ambiente hanno proceduto alla pulizia e igienizzazione del sagrato della chiesa di San Domenico, in Città Vecchia, e dei vicoli.

La pandemia ha cancellato per il secondo anno consecutivo le processioni dell’Addolorata, questa notte, e dei Sacri Misteri, domani, ma Kyma Ambiente sta intervenendo per garantire il decoro nei giorni così cari alla città per fede e tradizione.

Domani, Venerdì Santo, le operazioni proseguiranno anche sul sagrato della chiesa del Carmine e nelle vie del centro.

«I nostri operatori – ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli – sono al lavoro per rendere Taranto più pulita e decorosa con l’arrivo della Pasqua. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta i nostri dipendenti, impegnati quotidianamente nei diversi servizi alla città».

