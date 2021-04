Il Castello Aragonese s’illumina di blu per la Giornata Mondiale contro l’autismo

Venerdì 2 aprile, in occasione della giornata mondiale contro l’autismo, il Castello Aragonese di Taranto, a similitudine di altri importanti edifici storici estesi su tutto il territorio nazionale, durante le ore notturne sarà illuminato di blu.

Tale singolare illuminazione sarà garantita grazie alla tecnologia delle lampade a led, ideate e realizzate per valorizzare gli edifici di pregio, le architetture artistiche e i palazzi storici.

La Marina Militare in tal modo intende supportare “la “Fondazione per la lotta all’autismo”, che ha promosso la campagna di sensibilizzazione e rendere visibile la testimonianza della condivisione su una tematica così delicata che colpisce migliaia di famiglie in Italia e nel mondo intero.

Correlati

Commenta l'articolo: