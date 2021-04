Avviati i lavori in via Gobetti, sopralluogo del sindaco

Sono partiti i lavori preparatori per il rifacimento di via Gobetti. Il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo nell’area, dove la ditta incaricata ha già provveduto alla scarificazione dell’asfalto. Dalla prossima settimana i lavori riprenderanno per il completamento dell’intervento con la posa del nuovo manto.

«Un’altra opera del nostro grande piano strade e marciapiedi – il commento del primo cittadino – che si aggiunge alle altre già compiute e precede le numerose che realizzeremo grazie alle risorse intercettate nel bilancio di previsione di prossima approvazione».

Correlati

Commenta l'articolo: